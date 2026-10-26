Москва26 октВести.Канал срочной связи между Россией и НАТО востребован на фоне обстановки в мире, заявил замглавы МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости.
Такой канал существует, его используют при необходимости, отметил Грушко.
Если эффективность определяется потребностью таких каналов, то с учетом нынешнего состояния дел в отношениях России с НАТО - не по нашей вине - то вы сами можете догадаться, какая востребованностьприводит РИА Новости слова Грушко
Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников отметил, что заявления представителей НАТО о Балтике как о "внутреннем море" альянса вызывают у Москвы обеспокоенность.