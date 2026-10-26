МИД: канал связи между Россией и НАТО востребован

Грушко: канал связи между Россией и НАТО востребован с учетом обстановки в мире МИД: канал связи между Россией и НАТО востребован

Москва26 окт Вести.Канал срочной связи между Россией и НАТО востребован на фоне обстановки в мире, заявил замглавы МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости.

Такой канал существует, его используют при необходимости, отметил Грушко.

Если эффективность определяется потребностью таких каналов, то с учетом нынешнего состояния дел в отношениях России с НАТО - не по нашей вине - то вы сами можете догадаться, какая востребованность приводит РИА Новости слова Грушко

Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников отметил, что заявления представителей НАТО о Балтике как о "внутреннем море" альянса вызывают у Москвы обеспокоенность.