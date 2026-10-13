В МИД РФ призвали НАТО не доводить конфликт до "самой жесткой фазы" Замглавы МИД Грушко: НАТО приближает конфликт с РФ к "самой жесткой фазе"

Москва13 окт Вести.Публичные заявления представителей стран НАТО о необходимости добиться стратегического поражения России повышают вероятность того, что конфликт перейдет в самую жесткую фазу. Об этом заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат указал, что в ядерной доктрине РФ четко прописаны все варианты и порядок использования ядерного оружия.

Заодно напомню, как прокомментировал вопрос с "ружьем" президент Российской Федерации Владимир Путин - чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу. Как мы с вами знаем, о необходимости стратегического поражения нашей страны западники говорят публично сказал замминистра

Так дипломат ответил на вопрос агентства о том, при каких действиях альянса российское ядерное "ружье", которое "висит на стене", способно выстрелить.

Выступая на пленарной сессии клуба "Валдай" 1 октября, Путин напомнил: сейчас у ведущих мировых держав есть вооружение, которого достаточно, чтобы уничтожить все живое либо, как минимум, привести Землю к катастрофическому состоянию. Он задавался вопросом, есть ли гарантии, что это оружие никогда не пустят в ход, и сам же отвечал - таких гарантий нет.

"Мы же знаем с вами известное высказывание: если в начале спектакля на стене висит ружье, то в конце оно обязательно должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду и избежать этого", - добавил тогда президент РФ.