Вучич: Россия применит ядерное оружие в случае нападения НАТО Вучич заявил, что предупреждал Запад о готовности РФ ответить ядерным ударом

Москва20 окт Вести.Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что предупреждал западные страны о готовности России применить ядерное оружие в случае нападения на ее территорию. Об этом он рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак.

Однако, по его словам, зарубежные лидеры сочли подобные заявления блефом.

Я всем на Западе сказал – Путин вообще не блефует. Он, конечно, не хочет использовать его [ядерное оружие] просто так, никто не сумасшедший. Но при прямом нападении Америки, Европы, Британии – кого хотите, он в ту же секунду ответит ядерным оружием подчеркнул Вучич

По словам экс-президента Сербии, европейские лидеры допускают серьезную ошибку, полагая, что Россия не станет прибегать к ядерному оружию для защиты собственной территории.

При этом Вучич подчеркнул, что Россия никогда не применит такое оружие против стран Североатлантического альянса первой.

Ранее в МИД России заявили, что слова представителей стран НАТО о необходимости добиться стратегического поражения РФ повышают вероятность того, что конфликт перейдет в самую жесткую фазу.