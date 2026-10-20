"Известия": Масленников обвинил НАТО в обострении ситуации в Черном море

В МИД РФ заявили об интересе НАТО к Черноморскому региону "Известия": Масленников обвинил НАТО в обострении ситуации в Черном море

Москва20 окт Вести.Североатлантический альянс демонстрирует свою готовность и дальше провоцировать эскалацию конфликта в Черном море. Об этом "Известиям" заявил директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел РФ Владислав Масленников.

Альянс сбавлять свою активность в регионе не собирается. Своими действиями он демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации напряженности в Черноморском регионе сказал Масленников

Дипломат подчеркнул, что в регионе возросла активность НАТО: самолеты-разведчики, которые базируются в румынской Констанце, ведут постоянный мониторинг над водами Черного моря, а все полученные данные "натовцы" передают киевскому режиму.

Ранее в иностранных СМИ распространилась информация о том, что страны Североатлантического альянса начали готовиться к военному столкновению с Россией.