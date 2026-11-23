В МИД РФ заявили об активизации деятельности НАТО на Балтике МИД РФ: НАТО активизирует действия на Балтике, повышая риск прямого конфликта

Москва23 ноя Вести.НАТО активизирует действия на Балтике, чем повышает риск прямого конфликта с Россией, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По его словам, Североатлантический альянс намерен сделать Балтику своим внутренним морем.

Особую активность альянс демонстрирует на Балтике … Все это повышает риски как непреднамеренных инцидентов, так и реального прямого конфликта между Россией и блоком сказал Маслеников на конференции "Россия в период кризиса европейской безопасности"

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что формально Украина и страны НАТО уже создавали ситуации, при которых РФ допускает возможность ядерного удара.