МИД: РФ готова к симметричному ответу, если ЕС направит миссию в Черное море МИД РФ: резолюция ЕП по Черному морю отражает желание ЕС снабжать Киев оружием

Москва5 ноя Вести.Попытки реализовать резолюцию Европарламента (ЕП) о развертывании в Черном море военно-морской миссии Евросоюза приведут к росту напряженности для причерноморского региона, Россия готова дать симметричный ответ на возможные инциденты.

Об этом газете "Известия" заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Дипломат отметил, что в основе подобных резолюций ЕП лежит стремление Брюсселя вооружать Украину, используя маршруты по морю.

Логично предположить, что в основе резолюции Европарламента лежит стремление ЕСовцев обеспечить снабжение Украины вооружениями и военной техникой по морю​​​. Попытки реализации подобных идей не могут принести ничего, кроме нового витка эскалации и роста напряженности для всего причерноморского региона заявил Масленников

Он подчеркнул, что попытки навязать России "некие правила через военную силу обречены на провал", а ответственность за возможные инциденты в Черном море, которые могут спровоцировать подобные планы, будут нести их инициаторы.

Мы внимательно следим за развитием ситуации и, как всегда, готовы дать симметричный ответ добавил собеседник издания

Масленников также раскритиковал санкции ЕС, которые мешают страхованию судов, расчетам и экспорту продовольствия. Кроме того, отдельные страны Евросоюза, продолжил дипломат, применяют силу при задержании гражданских судов, принудительно конвоируют их в национальные порты и обвиняют в нарушении режима санкций.

При поддержке европейских структур подобные действия фактически блокируют морские перевозки и не соответствуют принципу свободы судоходства, закрепленному в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, отметил Масленников

22 октября Европарламент на фоне участившихся ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским судам в Черном море принял резолюцию. В ней Евросоюзу предлагается рассмотреть возможность развертывания военно-морской операции ЕС в Черном море.

Депутаты призвали входящие в НАТО страны ЕС помочь Болгарии и Румынии в раннем обнаружении и отслеживании беспилотников, угрожающих судоходству в черноморской акватории.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Черное море малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий киевского режима.

4 ноября Еврокомиссия по итогам встречи в Брюсселе с техническими делегациями стран НАТО, Украины и Всемирного банка сообщила, что главным спонсором режима Владимира Зеленского стал Европейский союз, передавший Киеву с начала конфликта 231 миллиард евро.