Россия учитывает планы Европы по включению Киева в новую систему безопасности МИД: РФ учитывает планы Европы по включению Украины в систему безопасности

Москва23 сен Вести.Москва при разработке внешнеполитического курса учитывает планы Европы включить Киев в новую систему коллективной обороны. Об этом сообщил директор департамента европейских проблем МИД, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников в интервью РИА Новости.

По словам Масленникова, западные лидеры активно спекулируют на теме так называемой "российской угрозы" с целью оправдать создание системы безопасности, которая будет направлена в первую очередь против Москвы.

Призывы включить в нее Украину также свидетельствуют об ее антироссийском фундаменте. Все это учитывается при разработке нашего дальнейшего внешнеполитического курса на западном направлении заметил дипломат

Ранее французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад назвал траты Евросоюза на помощь Киеву несущественными. По его мнению, Украина является "первой линией обороны Европы".