Французский министр назвал траты ЕС на Украину несущественными Французский министр Аддад: помощь Киеву не обходится странам ЕС слишком дорого

Москва23 сен Вести.Помощь Украине не обходится для европейцев дорого, речь идет о цене за собственную безопасность. С таким заявлением выступил французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад.

В интервью украинскому изданию он пояснил, что Украина является "первой линией обороны Европы".

Аддад также заметил, что большинство населения не понимают, что поддержка Киева в их же интересах.

Я считаю, что мы обязаны реагировать на требования и потребности наших граждан, будь то в вопросах безопасности, занятости, экономического роста или борьбы с нелегальной иммиграцией. Но Украина не обходится европейцам дорого подчеркнул министр

Ранее еврокомиссары отправили депутатам Верховной рады письмо, в котором обозначены условия выделения дополнительных средств для Киева. Письмо, как поясняется, стало ответом на просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского о предоставлении Украине дополнительных 27 миллиардов долларов на оборону.