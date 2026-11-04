ЕК: Евросоюз передал киевскому режиму €231,5 млрд с начала конфликта на Украине

Еврокомиссия признала, что ЕС – главный спонсор киевского режима ЕК: Евросоюз передал киевскому режиму €231,5 млрд с начала конфликта на Украине

Москва4 ноя Вести.Европейский союз стал главным спонсором режима Владимира Зеленского на Украине, заявила Еврокомиссия (ЕК) по итогам встречи с техническими делегациями НАТО, США, Великобритании, Германии, Франции, Украины и Всемирного банка в Брюсселе.

Представители ЕК подчеркнули, что ЕС и дальше продолжит оказывать финансовую поддержку Украине.

ЕС един и тверд в своей поддержке Украины. Будучи крупнейшим спонсором, Евросоюз… [уже] предоставил Украине 231,5 миллиарда евро говорится в заявлении ЕК на официальном сайте

Ранее ЕС потребовал от Канады, Великобритании, Японии и Норвегии дополнительные средства на поддержку киевского режима. В Брюсселе обосновали это требование тем, что Киев запросил у него еще 70 миллиардов евро вдобавок к согласованному кредиту на 90 миллиардов евро.

До этого Еврокомиссия утвердила пакет финансирования для Украины на 45 миллиардов евро. Он является частью программы на 90 млрд евро, охватывающей 2026 и 2027 годы.