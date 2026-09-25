Эксперт Неменский объяснил, почему ЕС продолжает финансовую помощь Киеву Эксперт Неменский: ЕС финансирует Киев, так как боится обрушения фронта

Москва25 сен Вести.Евросоюз продолжает спонсировать киевский режим, поскольку боится обрушения фронта в случае прекращения ему помощи, заявил RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

Он добавил, что еще одна причина, по которой помощь Брюсселя продолжается – прямая вовлеченность еврочиновников в коррупционные схемы Киева.

Это вполне осознанная стратегия ЕС. И если по какой-то причине она перестанет осуществляться, фронт тут же обрушится, поскольку Европа поставляет минимальный набор, который еще позволяет киевскому режиму держаться на плаву сказал Неменский

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что для дальнейшей помощи от Евросоюза Киев должен добиться прогресса в принятии новых законов. В частности, Брюссель настаивает на более жесткой борьбе режима Зеленского с теневой экономикой.