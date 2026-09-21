Азавров: киевский режим все еще существует, потому что на него работает Европа

Азаров назвал причину, по которой киевский режим еще существует Азавров: киевский режим все еще существует, потому что на него работает Европа

Москва21 сен Вести.Киевский режим продолжает свое существование из-за того, что на него работает вся Европа. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров.

В беседе с ТАСС он отметил, что Украину ждет тяжелая зима, однако киевский режим не столкнется с чем-то критичным, пока Запад взял на себя полностью обеспечение страны.

Не привезут через порты, значит, привезут по железной дороге. То есть пока тотальной блокады не существует, вот это надо понимать. А раз ее не существует, то тыл продолжает снабжаться. Конечно, сейчас на киевский режим работают вся Европа и 50 стран мира сказал Азаров

Накануне он отметил, что политические изменения в государствах Европы, где все большую силу набирают правые партии, могут привести к проблемам с финансированием Киева.

Между тем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш резко раскритиковал европейских политиков за неспособность урегулировать кризис на Украине и постоянные разговоры о большой войне.