Москва17 июл Вести.Евросоюз добивается поддержки своих инициатив по Украине от стран-участников объединения через систему уступок: страны получают дополнительное финансирование, кредиты, либо ЕС закрывает глаза на внутренние проблемы в обмен на согласие с решениями по Украине. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ Александр Зайцев.

У них всегда работает режим уступок. Какие-то страны получают дополнительное финансирование, какие-то страны – кредиты, у кого-то есть внутренние проблемы, поэтому, если Европейский союз закроет глаза на часть проблем внутри страны, то страна готова там пойти на уступки, согласиться на какие-то незначительные вещи в отношении той же Украины. В этом плане обычно Еврокомиссия, в принципе, Евросоюз в целом, он старается максимально эти вещи учитывать при лоббировании каких-то очень важных вопросов и вопросов, которые достаточно провокационные. В этом отношении некоторые страны действительно могут либо воздержаться, либо согласиться в случае, если им какие-то уступки от Евросоюза в целом будут даны