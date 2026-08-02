Москва2 авг Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает поддерживать Владимира Зеленского и его режим, поскольку опасается, что признание ошибки может нанести ущерб его политической репутации. Такое мнение высказала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью изданию Journal du Dimanche.

По ее словам, именно французский лидер согласился выделить миллиарды евро киевскому режиму.

Признать сегодня, что Зеленский не тот, за кого себя выдает, нанесло бы ущерб имиджу любого политического деятеля, согласившегося распределить эти средства объяснила Мендель

В качестве другой причины продолжающейся западной помощи Зеленскому его бывшая пресс-секретарь назвала производство вооружения. Мендель отметила, что большая часть финансирования Европейского союза идет на пользу собственным промышленным предприятиям государств объединения.