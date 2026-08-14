Эксперт заявил, что Европа до конца зимы не прекратит финансирование Украины Эксперт Пархитько: Европа до конца зимы не прекратит финансирование Украины

Москва14 авг Вести.До конца зимы Европа не прекратит финансирование Украины. Об этом ИС "Вести" заявил кандидат исторических наук, доцент РУДН и Финансового университета при правительстве РФ Николай Пархитько.

По его словам, основная парадигма Европы – уничтожение российских граждан и ослабление военного потенциала РФ чужими руками, в данном случае украинцев, которые добровольно подписались под этот суицидальный проект.

Так почему они должны перестать спонсировать их? У них же вариант какой, у европейцев: либо подставлять болванчика, который готов самоубиться об нас, либо влезать в драку самим. Ну, есть еще здравый вариант – прекратить все это. Но, как мы с вами убедились, к сожалению, наверное, нет пока оснований либо надежды на то, чтобы его всерьез рассматривать … Я думаю, что по крайней мере до конца зимы они финансирование Украины не прекратят. А вот конец зимы покажет многое: какой Украина из этой зимы выйдет и выйдет ли вообще сказал он

Ранее французский портал AgoraVox написал, что финансирование Украины со стороны ее европейских партнеров может резко сократиться в 2027 году.