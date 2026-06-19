Москва19 июн Вести.Милитаризация ЕС будет продолжаться до тех пор, пока налогоплательщики не начнут задавать вопросы своим правительствам. Таким мнением с ИС "Вести" поделился генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Он добавил, что этот милитаризация отнимает огромное количество денег, поскольку, кроме собственного вооружения у стран ЕС сохраняется необходимость поддерживать Украину.

Вопрос ресурсов. Где брать деньги? И самое главное, зачем? Вот чтобы что? Сдерживать Россию с какой целью? Налогоплательщики, они по идее должны задать вопрос: "а вот смотрите, у нас там дороги, мосты и так далее, а вот все эти расходы, они куда идут?" Ведь нужно же еще на плаву поддерживать Украину, это тоже большие деньги. И военные поставки, и просто финансовая помощь и так далее – это десятки миллиардов долларов. Поэтому, в общем, ради чего? Это такой серьезный вопрос. Мы-то на него ответ знаем, что причин никаких нет, но они же активно это все насаждают для своих избирателей рассказал Тимофеев

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что объединенная Европа представляет из себя подобие колониальной империи. Такой подход, по его мнению, является корнем всех проблем.