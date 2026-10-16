ЕС не согласовал для Украины ПВО и новые пакеты финансовой помощи

На саммите ЕС Киеву не дали нового финансирования и ПВО ЕС не согласовал для Украины ПВО и новые пакеты финансовой помощи

Москва16 окт Вести.На саммите Евросоюза (ЕС) Украине не предложили новых пакетов финансовой помощи или дополнительных поставок вооружений, в том числе ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил европейский дипломат журналистам на полях встречи, его слова передает ТАСС.

Лидеры стран Евросоюза выразили полную поддержку главе киевского режима Владимиру Зеленскому и пообещали продолжать финансирование в рамках кредита на 90 миллиардов евро, рассказал он. Они также подтвердили важность дальнейших военных поставок, прежде всего средств противовоздушной обороны, ракет и беспилотников.

На вопрос, были ли Киеву предложены новые источники денег или оружия, включая ракеты для ПВО, он ответил отрицательно говорится в публикации

При этом в ходе выступления на саммите ЕС Зеленский запросил у европейских стран дополнительное финансирование в размере не менее 70 миллиардов евро.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что оборонные нужды Киева на будущий год пока не закрыты на 40 миллиардов долларов.