Евросоюз направил €4,7 млрд на поддержку стран – поставщиков оружия для Украины

ЕС распределил почти €5 млрд между странами – поставщиками оружия Украине Евросоюз направил €4,7 млрд на поддержку стран – поставщиков оружия для Украины

Москва27 окт Вести.Совет Евросоюза одобрил восемь решений, которые позволяют задействовать Европейский фонд мира (EPF) для поддержки Украины, говорится в заявлении на сайте этой структуры.

Государствам – участникам EPF частично компенсируют расходы на военную помощь, уже направленную Киеву; общая сумма таких выплат составляет 4,7 миллиарда евро.

Дополнительные 230 миллионов евро будут направлены на финансирование Военной миссии ЕС по содействию Украине.

С учетом сегодняшних решений общий объем поддержки Украины со стороны ЕС в рамках Европейского фонда мира достигнет 10,8 миллиарда евро сказано в заявлении Совета ЕС

В начале октября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна не будет оказывать Киеву военную помощь и не позволит провозить через свою территорию оружие на Украину.

В свою очередь, 26 октября глава киевского режима Владимир Зеленский посетовал, что глава Пентагона Пит Хегсет уже месяц не подписывает соглашение, необходимое для передачи Киеву ракет для зенитных комплексов Patriot.