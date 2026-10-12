Премьер Венгрии Мадьяр отказал Украине в военной поддержке Мадьяр: Венгрия не намерена оказывать Украине военную поддержку

Москва12 окт Вести.Будапешт не будет оказывать Киеву военную помощь и не позволит провозить оружие на Украину через территорию Венгрии.

Об этом в интервью финской газете Helsingin Sanomat заявил премьер-министр этой страны Петер Мадьяр.

Мадьяр также обратил внимание руководства в Киеве на важность обеспечить права венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом глава правительства Венгрии сообщил, что по этому вопросу между сторонами достигнуто понимание.

9 октября Финляндия передала Украине очередной, 35-й по счету пакет военной помощи стоимостью 1 миллион евро. Эта поставка стала самой маленькой по объему финансирования среди ранее предоставленных Хельсинки пакетов поддержки Киева.