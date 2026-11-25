Мадьяр сообщил об отказе Венгрии участвовать в кредите ЕС Украине на €45 млрд

Венгрия отказалась участвовать в кредитовании Украины от ЕС на €45 млрд Мадьяр сообщил об отказе Венгрии участвовать в кредите ЕС Украине на €45 млрд

Москва25 ноя Вести.Венгрия отказалась от участия в новом кредитном пакете Евросоюза для Украины на сумму 45 миллиардов евро, сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

Соответствующее заявление политик сделал на пресс-конференции после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в городе Берегово Закарпатской области Украины.

Мадьяр отметил, что Будапешт намерен продолжить помогать Киеву, однако не готов связывать многолетний бюджет ЕС с финансированием Украины.

Венгрия оказывает Украине поддержку в виде различной гуманитарной помощи и значительных финансовых ресурсов, и, разумеется, Украина может рассчитывать на продолжение этой поддержки. В то же время мы четко дали понять, что с учетом текущего состояния бюджета Венгрии, а страна досталась нам в весьма тяжелом положении, и необходимости сокращения бюджетного дефицита с 8,3% до 4,9% к весне 2027 года, мы не можем согласиться с прямой увязкой семилетнего бюджета Евросоюза с финансированием Украины цитирует Мадьяра ТАСС

Венгрия признает актуальность финансовых проблем Украины, поскольку Киеву нужны средства, в том числе, "для поддержания основных государственных систем", учитывая кризисное состояние украинской экономики, продолжил венгерский премьер.

В качестве альтернативы Мадьяр предложил схему, опробованную годом ранее, когда европейские союзники Киева согласовали для него пакет помощи на 90 миллиардов евро.

Сейчас речь идет о пакете [в размере] 45 миллиардов евро, действовать силами группы государств–членов [ЕС], будь то 24, 23 или 25 стран продолжил глава правительства Венгрии

23 ноября Мадьяр отметил, что в связи с разногласиями по проекту семилетнего бюджета Евросоюза не считает целесообразным проведение внеочередного саммита объединения.

По мнению политика, в отсутствие компромисса по этому вопросу мероприятие в Брюсселе рискует превратиться в "торги на базаре".

Вместе с этим, Мадьяр заявил, что Венгрия не будет препятствовать открытию последних кластеров переговоров ЕС с Украиной.