Мадьяр: на фоне споров о бюджете саммит ЕС в Брюсселе будет походить на базар Мадьяр назвал брюссельский саммит ЕС бесполезным из-за cпоров о бюджете

Москва24 ноя Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против проведения внеочередного саммита ЕС в Брюсселе ввиду сохранения разногласий стран по проекту семилетнего бюджета объединения.

Соответствующий комментарий глава венгерского правительства сделал на пресс-подходе после встречи премьер-министров стран Вышеградской четверки (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия).

Я высказал свое мнение — не открою никакой тайны — и написал председателю Евросовета довольно длинное сообщение, в конце которого отметил, что считаю совершенно бессмысленными переговоры в четверг и пятницу. На мой взгляд, стоило бы собраться тогда, когда позиции сторон начнут сближаться. Ведь ради того, чтобы в итоге ни по одному вопросу не прийти к согласию, наверное, не стоит проводить два дня в Брюсселе цитирует Мадьяра РИА Новости

Политик считает, что встреча глав государств и правительств в нынешних условиях не имеет смысла, и ее стоит перенести на более благоприятное время, чтобы не превращать дискуссию в "торги как на базаре в Каире, Тунисе или Марракеше".

Новое предложение по бюджету Мадьяр не рассматривает как базу для обсуждения и считает его шагом назад после конструктивного движения, наблюдавшегося, как считает венгерский премьер, весь последний год.

21 ноября председатель Евросовета Антониу Кошта обнародовал новый проект бюджетного плана объединения на 2028–2034 годы.

Документ предполагает урезание совокупных расходов на 204 миллиарда евро относительно изначальной версии, предложенной Еврокомиссией. При этом резерв для Украины — 100 миллиардов евро — решено оставить в прежнем объеме.

Дискуссия о параметрах семилетнего бюджета и связанный с этим вопрос о финансировании Киева усилил разногласия между странами ЕС, написало издание Politico.

Ранее о недовольстве Чехии проектом общеевропейского бюджета из-за помощи Украине говорил чешский премьер Андрей Бабиш.

Словацкий премьер Роберт Фицо высказался против урезания расходов на политику сплочения внутри ЕС и отметил, что согласовать новый бюджет будет крайне непросто.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал этот документ не соответствующим духу времени ввиду наличия в нем финансового дисбаланса.