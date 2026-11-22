Москва22 ноя Вести.Текущий проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы неприемлем для Чехии из-за предусмотренной в нем финансовой помощи Украине, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш в видеообращении в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

Он уточнил, что получил от главы Евросовета Антониу Кошты информацию о новом предложении председателя совета сократить бюджет ЕС на 32 миллиарда евро.

Это абсолютно неприемлемо для Чехии… И почему мы должны давать Украине деньги из европейского бюджета? Почему? Она должна получать средства из внеевропейского бюджета сказал Бабиш

Также политик выразил недовольство тем, что структуры Евросоюза за планируемый бюджетный период получат финансирование в размере около 100 миллиардов евро, что соответствует расходам чешского правительства на 2027 год.

Чешский премьер-министр пообещал, что будет бороться за дополнительное финансирование для своей страны, и предсказал, что переговоры о бюджете ЕС будут сложными.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Евросоюз может столкнуться с параличом собственных структур, если на выборах во Франции, Испании и Польше в 2027 году победят правые политики. Журналисты отметили, что внутри Евросовета могут застопориться переговоры о бюджете ЕС и предоставлении помощи Украине. Пока же Брюссель планирует урезать расходы на науку и защиту граждан, чтобы продолжить финансовую поддержку Киева.