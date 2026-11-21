Брюссель хочет урезать расходы на науку, чтобы спонсировать Зеленского ЕС планирует сократить траты на науку ради финансирования Украины

Москва21 ноя Вести.Евросоюз планирует урезать расходы на науку и защиту граждан, чтобы продолжить финансовую поддержку Украины, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на новый проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы.

В частности, траты на научно-исследовательскую программу Horizon Europe могут уменьшить на 16,8 миллиарда евро, на образовательную программу Erasmus+ – на 1,7 миллиарда. Финансирование механизма защиты граждан ЕС может сократиться на 3,7 миллиарда евро.

Также ЕС планирует уменьшить расходы на сельское хозяйство, развитие экономики и социальной сферы регионов, безопасность и конкурентоспособность. Планы по финансированию Украины в то же время остались прежними.

В новом проекте бюджетная экономия затрагивает в том числе программы, предназначенные для населения, регионов, научных учреждений и образовательных организаций Евросоюза, тогда как предусмотренное на семь лет финансирование Киева остается на первоначальном уровне в сто миллиардов евро сделали вывод журналисты

Ранее Еврокомиссия выдвинула идею увеличить бюджет ЕС на 7 лет до 2 триллионов евро, что равняется примерно 1,26% общего ВВП стран Евросоюза. Эту идею поддерживают страны, которые получают дотации из европейского бюджета. Государства-доноры, в свою очередь, требуют сократить бюджет на 13%. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал бюджет несоответствующим духу времени.

Тем временем Владимир Зеленский потребовал от западных спонсоров предоставить Украине 115 миллиардов евро на покрытие ее нужд в 2027 году, так как уже одобренного кредита ЕС в 45 миллиардов евро на эти цели якобы недостаточно.