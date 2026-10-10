Москва10 октВести.В Совете Евросоюза предложен новый проект бюджета, который предусматривает снижение общей суммы на 8% – вплоть до 1,62 триллиона евро. Инициативу выдвинула Ирландия, которая сейчас председательствует в совете.
Согласно документу, размещенному на сайте организации, сокращение бюджета на период с 2028 по 2034 годы составит 141 миллиард евро. На снижении расходов Евросоюза настаивали представители стран-доноров, в частности Германии.
Изменения могут коснуться расходов на помощь зарубежным странам, программ повышения конкурентоспособности и административных нужд ЕС.
Ранее шесть стран Евросоюза отмечали, что не согласуют Брюсселю новый бюджет, пока в нем не будут сокращены расходы. Такой ультиматум поставили представители Финляндии, Австрии, Дании, Швеции, Нидерландов и Германии.