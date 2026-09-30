Politico: в ЕС готовятся, что Ирландия предложит сократить расходы на €100 млрд

В ЕС готовятся, что Ирландия предложит союзу сократить расходы на €100 млрд Politico: в ЕС готовятся, что Ирландия предложит сократить расходы на €100 млрд

Москва30 сен Вести.В Европейском союзе (ЕС) ожидают от Ирландии внесения предложения по бюджету блока на 2028-2034 годы с сокращением расходов свыше чем на 100 млрд евро. Информацию об этом распространило издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов из Европы.

В июле 2026-го Ирландия стала председателем Совета ЕС на полгода. Финальный вариант нового бюджета страны Евросоюза должны согласовать до конца нынешнего года.

Правительства стран ЕС готовятся к тому, что предстоящее предложение [Ирландии] по следующему долгосрочному бюджету блока будет включать в себя сокращение расходов на более чем 100 миллиардов евро говорится в материале

По информации издания, при этом некоторые страны имеют опасения насчет того, что финансирование их приоритетных проектов, в том числе субсидий для фермеров, будет сокращено. Против сокращений расходов выступают 17 стран, включая Италию, Испанию и Польшу, пишет газета.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия и Финляндия пригрозили не одобрить проект нового семилетнего бюджета, если расходы не сократят на "сотни миллиардов" евро.