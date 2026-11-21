Figaro: проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы вызвал разочарование во Франции

Во Франции раскритиковали новый проект бюджета ЕС Figaro: проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы вызвал разочарование во Франции

Москва21 ноя Вести.Власти Франции выразили недовольство проектом бюджета Европейского союза на 2028-2034 годы. Об этом пишет газета Le Figaro.

По информации журналистов, Париж считает, что документ не может стать основой для достижения соглашения.

Новый переговорный пакет по следующему многолетнему бюджету ЕС вызывает глубокое разочарование. Цифры не сходятся – особенно в том, что касается единой сельскохозяйственной политики и, в частности, обеспечения поддержки доходов фермеров отметили в администрации французского президента

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта направил странам Евросоюза компромиссный проект бюджета объединения на 2028-2034 годы. Его сократили на 204 миллиарда евро по сравнению с первоначальным предложением Европейской комиссии, которое составляло 2 триллиона евро.