Москва5 нояВести.Национальное собрание Франции в первом чтении отклонило проект государственного бюджета на 2027 год.
Об этом говорится в заявлении нижней палаты парламента, опубликованном в соцсети X.
Уточняется, что законодатели отклонили первую часть законопроекта, которая касалась финансов, а следовательно, документ в целом.
Против предложенного проекта бюджета проголосовали 458 депутатов. Голосование проходило на фоне разногласий между представителями различных фракций, в том числе, по вопросу о необходимых мерах экономии.
Волна массовых протестов во Франции началась в конце сентября на фоне обсуждения законодателями бюджета страны на 2027 год, и с тех пор распространилась практически на всю территорию страны.
Изначально на протесты с требованиями улучшить условия обучения и закрыть кадровую брешь с учителями выходили школьники. Позднее к недовольным ситуацией в сфере образования присоединились профсоюзы и "желтые жилеты".
Французские правоохранители применяли против демонстрантов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы, в то время как вышедшие на улицы люди сжигали чучела президента Эммануэля Макрона и грабили бутики.