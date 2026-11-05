Нацсобрание Франции единогласно отклонило проект госбюджета на 2027 год

Депутаты единогласно отклонили проект госбюджета Франции на 2027 год Нацсобрание Франции единогласно отклонило проект госбюджета на 2027 год

Москва5 ноя Вести.Национальное собрание Франции в первом чтении отклонило проект государственного бюджета на 2027 год.

Об этом говорится в заявлении нижней палаты парламента, опубликованном в соцсети X.

Уточняется, что законодатели отклонили первую часть законопроекта, которая касалась финансов, а следовательно, документ в целом.

Против предложенного проекта бюджета проголосовали 458 депутатов. Голосование проходило на фоне разногласий между представителями различных фракций, в том числе, по вопросу о необходимых мерах экономии.

Волна массовых протестов во Франции началась в конце сентября на фоне обсуждения законодателями бюджета страны на 2027 год, и с тех пор распространилась практически на всю территорию страны.

Изначально на протесты с требованиями улучшить условия обучения и закрыть кадровую брешь с учителями выходили школьники. Позднее к недовольным ситуацией в сфере образования присоединились профсоюзы и "желтые жилеты".

Французские правоохранители применяли против демонстрантов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы, в то время как вышедшие на улицы люди сжигали чучела президента Эммануэля Макрона и грабили бутики.