Лидер "Желтых жилетов" заявил, что ситуация во Франции с 2019 года стала хуже

"Ситуация стала катастрофичнее": лидер "Желтых жилетов" о протестах во Франции Лидер "Желтых жилетов" заявил, что ситуация во Франции с 2019 года стала хуже

Москва26 окт Вести.Ситуация во Франции ухудшилась по сравнению с 2019 годом, когда в стране прошли массовые протесты движения "Желтые жилеты". Об этом ИС "Вести" рассказал лидер "Желтых жилетов" Жером Родригес.

Он обратил внимание, что недовольство граждан страны выросло.

Ситуация сейчас намного хуже, чем тогда. В 2019-м мы не получили ответов на наши требования, и на сегодняшний день все стало еще катастрофичнее. Недовольство среди граждан усилилось, и все, кто борется за страну, объединили свой гнев для того, чтобы добиться ответов сказал Родригес

Движение "Желтых жилетов" во Франции начало протесты в конце 2018 года. Изначальной причиной недовольства стал планировавшийся рост налогов на топливо и цен на нефть. В 2019 году эта повестка расширилась: протестующие выступали против общего падения покупательной способности, политики президента страны Эммануэля Макрона, социального неравенства и снижения уровня жизни в провинции.

Осенью 2026 года во Франции возобновились массовые протесты: в них участвуют "желтые жилеты", профсоюзы, студенты и фермеры. Участники манифестаций выступают против удорожания жизни и кризиса в системе образования. 25 октября сообщалось, что количество задержанных участников беспорядков во Франции превысило 1,3 тысячи человек.