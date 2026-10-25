Названо число задержанных участников беспорядков во Франции Figaro: количество задержанных в ходе протестов во Франции превысило 1,3 тысячи

Москва25 окт Вести.Количество задержанных участников беспорядков во Франции к настоящему моменту превысило 1,3 тысячи. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на данные Министерства внутренних дел республики.

По всей Франции было произведено 1314 задержаний говорится в сообщении

При этом издание подчеркнуло, что соответствующие данные являются предварительными и будут уточняться. Отмечается, что французские правоохранительные органы уже начали несколько расследований.

В субботу министр иностранных дел Франции Лоран Нуньес сообщал, что полиция задержала около 1 тысячи человек в ходе подавления беспорядков 24 октября. По данным телеканала BFMTV, протесты 24 октября собрали 410 тысяч человек по всей территории республики.