Москва25 октВести.Количество задержанных участников беспорядков во Франции к настоящему моменту превысило 1,3 тысячи. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на данные Министерства внутренних дел республики.
По всей Франции было произведено 1314 задержанийговорится в сообщении
При этом издание подчеркнуло, что соответствующие данные являются предварительными и будут уточняться. Отмечается, что французские правоохранительные органы уже начали несколько расследований.
В субботу министр иностранных дел Франции Лоран Нуньес сообщал, что полиция задержала около 1 тысячи человек в ходе подавления беспорядков 24 октября. По данным телеканала BFMTV, протесты 24 октября собрали 410 тысяч человек по всей территории республики.