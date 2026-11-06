Москва6 ноя Вести.Глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен прокомментировала отказ всех парламентариев принять бюджет страны на следующий год.

[Президент Франции] Эммануэль Макрон, похоже, побил все возможные рекорды – в том числе и по отклонению бюджета: за него не проголосовал ни один человек, даже его собственные депутаты сказала Ле Пен журналистам, ее слова приводит агентство РИА Новости

Она подчеркнула, что "закат правления" французского президента выглядит "довольно жалко".

Национальное собрание Франции в первом чтении отклонило проект государственного бюджета на 2027 год. Против предложенного проекта проголосовали 458 депутатов.

Ранее сообщалось, что уровень доверия французов к главе государства составляет всего 13%, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компании Elabe. Макрон побил антирекорд своего предшественника Франсуа Олланда по уровню доверия граждан.