Рейтинг популярности Макрона упал до исторического минимума Tribune Dimanche: рейтинг популярности Макрона упал до рекордно низких 15%

Москва11 окт Вести.Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона достиг исторического минимума — 15%, что стало самым низким уровнем поддержки политика за весь период его нахождения у власти с 2017 года.

Это следует из результатов исследования, которое провела социологическая служба Ipsos BVA-CESI по заказу газеты La Tribune Dimanche.

Предыдущий антирекорд социологи зафиксировали в сентябре: тогда уровень популярности французского лидера составил 16%. Падение популярности главы государства, как пишет издание, связано с усиливающимся беспокойством французов по поводу экономики.

По данным опроса, 70% респондентов заявили о тревоге за свое материальное положение. Основные причины для беспокойства — покупательная способность, перспективы системы социальной защиты, а также размер государственного долга и бюджетного дефицита.

Кроме того, опрос выявил снижение популярности лидеров правой партии "Национальное объединение", которую возглавляют Жордан Барделла и Марин Ле Пен. За месяц число французов, которые положительно отнеслись бы к избранию президентом в 2027 году одного из этих политиков, уменьшилось на 4 и 3 процентных пункта — до 32% и 33% соответственно.

Исследование проводилось 7 и 8 октября, в нем приняли участие 1000 совершеннолетних жителей Франции. Статистическая погрешность не превышает 0,6–3,1 процентного пункта.

Социологи института INSA, ссылаясь на результаты опроса, ранее сообщили, что рейтинг популярности блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, опустился до исторического минимума.