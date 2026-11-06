Москва6 ноя Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон побил антирекорд своего предшественника Франсуа Олланда по уровню доверия граждан.

Согласно результатам опроса, проведенного компании Elabe, уровень доверия французов к главе государства составляет всего 13%. Это является самым низким показателем за всю историю наблюдений за рейтингами президентов Франции, сообщает газета Echos.

Опрос проводился онлайн 3-4 октября, в нем участвовали 1 004 совершеннолетних граждан страны.

В ноябре 2016 года уровень доверия к Олланду снизился до 14%, что заставило его отказаться от выдвижения своей кандидатуры на второй срок.

Ранее сообщалось, что участники акции протеста против роста стоимости жизни в коммуне Гап на юго-востоке Франции сожгли чучело Макрона. Демонстранты закрепили чучело президента на торговой тележке с плакатом, содержащим пожелание не покоиться с миром и водили вокруг манекена хоровод.