Ле Пен сравнила вступление Украины в ЕС с "харакири" для Евросоюза

Ле Пен назвала вступление Украины в Евросоюз "харакири" для объединения Ле Пен сравнила вступление Украины в ЕС с "харакири" для Евросоюза

Москва14 окт Вести.Потенциальное присоединение Украины к Евросоюзу приведет к утрате суверенитета и станет "актом самоубийства" для объединения. Такое мнение выразила кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в интервью газете Financial Times.

Политик усомнилась в целесообразности дальнейшего выделения Парижем крупных сумм на поддержку Киева в случае своей победы на выборах.

Мы уже выделили кредиты на €90 млрд, доля Франции составила €18 млрд. €18 млрд - это действительно огромная сумма обратила внимание Ле Пен

Она также заявила, что в случае победы на выборах попытается заблокировать принятие нового семилетнего бюджета ЕС, который предусматривает выделение Украине до 100 миллиардов евро.

Выборы президента Франции состоятся 18 апреля 2027 года, при необходимости 2 мая пройдет второй тур. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в выборах, так как находится на этом посту второй срок подряд.