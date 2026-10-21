С приходом Ле Пен к власти Украина может потерять Францию как союзника Франция перестанет поддерживать Украину в случае прихода к власти Ле Пен

Москва21 окт Вести.Если лидер парламентской фракции "Национальное объединение" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен придет к власти, Париж прекратит поддержку Киева. Такого мнения придерживается политолог Иван Мезюхо.

Он отметил, что вероятность победы Ле Пен на президентских выборах довольно высока. Эксперт также напомнил в беседе с "Лентой.ру", что она уже делала достаточно резкие высказывания, касающиеся финансовой помощи Франции Украине.

Марин Ле Пен нельзя назвать пророссийским политиком, но она, безусловно, национально ориентированный политический деятель Франции, которая осознает, что постоянное финансирование киевского режима ослабляет и без того нерезиновый бюджет французского государства и усугубляет социально-экономическую обстановку внутри страны пояснил политолог

Ранее Ле Пен заявила, что Франция исчерпала средства на дальнейшее финансирование Украины, поэтому помощь Киеву необходимо прекратить. По ее словам, Париж прямо должен сказать главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что в нынешних условиях бесконечного спонсирования быть не может.