Выборы во Франции могут обернуться проблемой для Украины, пишет Politico Politico: в Европе опасаются выборов во Франции из-за украинского вопроса

Москва20 ноя Вести.Президентские выборы во Франции могут привести к сокращению поддержки Украины со стороны Парижа и осложнить достижение единой позиции европейских стран. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских и украинских чиновников и дипломатов.

Как указывает газета, опросы все чаще показывают вероятность выхода во второй тур лидера правых Марин Ле Пен и представителя левых Жан-Люка Меланшона. Оба политика могут изменить курс действующего президента Эммануэля Макрона в отношении Киева.

Этот раскол ставит Киев перед дилеммой: как взаимодействовать с кандидатами, которые, возможно, скоро придут к власти, но открыто расходятся с позицией нынешнего правительства по Украине говорится в публикации

Из восьми опрошенных изданием европейских и украинских политиков около половины разделяют опасения относительно ослабления поддержки киевского режима. При этом часть считает, что новый французский лидер может смягчить риторику после выборов.

Хотя по объемам военной помощи Украине Франция уступает Германии и Швеции, Макрон играет важную политическую роль в координации европейских усилий, отметили три дипломата. По их оценке, смена президента может ослабить это лидерство.

Кроме того, один из французских дипломатов допустил, что партия "Национальное объединение", которую возглавляет Ле Пен, может также добиваться смягчения санкций против Москвы или наложить вето на новое продление.

Ранее газета Parisien писала, что Ле Пен сказала украинскому послу не рассчитывать на новые меры поддержки Киева. По сведениям газеты, Париж в случае ее избрания будет готов выполнять только обязательства, взятые прежним правительством.