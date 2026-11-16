Ле Пен не будет оказывать помощь Украине в случае победы на выборах

Ле Пен сообщила послу, что при ней Киев может не ждать помощи Ле Пен не будет оказывать помощь Украине в случае победы на выборах

Москва16 ноя Вести.Кандидат в президенты Франции, глава правой парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах, она откажется оказывать финансовую помощь Киеву. Об этом политик заявила на встрече с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко, сообщает газета Parisien.

Причиной такого решения Ле Пен назвала состояние государственных финансов.

При мне Париж будет выполнять лишь обязательства, взятые на себя до настоящего времени. В частности, касающиеся кредита от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро, рассчитанного на 2026-2027 годы заявила кандидат в президенты Франции

Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Глава "Национального объединения" Марин Ле Пен – в числе фаворитов. Ее главным соперником называют лидера крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона.