Москва15 ноя Вести.Призывающие ограничить помощь Украине хотят сделать уязвимой не только ее, но и всю Европу, что является "рецептом новой войны". Такую мысль выразил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Х.

Те, кто хотят ограничить ресурсы Украины, в сущности, стремятся сделать ее уязвимой, а вместе с тем и всю Европу. Это дух поражения. Это рецепт для новой войны. Франция не может разделять такую позицию отметил он

Французский лидер добавил, что у Европы сейчас есть две основные задачи, которые состоят в том, чтобы помочь Украине пережить зиму и вместе с Киевом добиться "справедливого мира". Он подчеркнул, что мир, достигнутый путем прекращения поддержки Киева справедливым не будет.

Ранее сообщалось, что на продолжении помощи Украине продолжает жестко настаивать канцлер Германии Фридрих Мерц. Он пригрозил заблокировать бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если участники сообщества откажутся от дальнейшей финансовой поддержки Киева.