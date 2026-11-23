Ле Пен считает, что Украина не должна вступать в Евросоюз

Ле Пен: будущее Украины не предполагает вступления в ЕС Ле Пен считает, что Украина не должна вступать в Евросоюз

Москва23 ноя Вести.Руководитель французской партии "Национальное объединение", кандидат в президенты Франции в 2027 году Марин Ле Пен заявила, что будущее Украины не предполагает вступления в ЕС.

Я считаю, что будущее Украины ни в коем случае не предполагает вступления в Европейский союз сказала Ле Пен в интервью платформе India Global Review на YouTube

По словам политика, она выразила поддержку украинскому народу на встрече с послом Украины 16 ноября, но не считает нужным вступление страны в ЕС.

На вопрос о вступлении Украины в НАТО Ле Пен ответила, что это надо обсуждать на мирных переговорах.

Ранее Ле Пен заявляла, что не собирается ехать в Киев и встречаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским.