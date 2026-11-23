Москва23 нояВести.Руководитель французской партии "Национальное объединение", кандидат в президенты Франции в 2027 году Марин Ле Пен заявила, что будущее Украины не предполагает вступления в ЕС.
Я считаю, что будущее Украины ни в коем случае не предполагает вступления в Европейский союзсказала Ле Пен в интервью платформе India Global Review на YouTube
По словам политика, она выразила поддержку украинскому народу на встрече с послом Украины 16 ноября, но не считает нужным вступление страны в ЕС.
На вопрос о вступлении Украины в НАТО Ле Пен ответила, что это надо обсуждать на мирных переговорах.
Ранее Ле Пен заявляла, что не собирается ехать в Киев и встречаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским.