Ле Пен: прямое участие НАТО в конфликте на Украине приведет к третьей мировой

Ле Пен назвала возможные последствия прямого участия НАТО в конфликте на Украине Ле Пен: прямое участие НАТО в конфликте на Украине приведет к третьей мировой

Москва23 ноя Вести.Прямое вступление НАТО в конфликт на Украине будет означать начало третьей мировой войны. Об этом предупредила кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на своей странице в соцсети X.

По Украине есть только три исхода: либо НАТО вступит в конфликт, и это будет третья мировая война, либо конфликт затянется на годы, либо все страны поймут последствия говорится в публикации

Говоря о затягивании конфликта, политик сравнила его со Столетней войной. По ее словам, необходимо уделить внимание экономическим последствиям сложившейся ситуации, которые сказываются на состоянии дел во всем мире.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией, который, по прогнозу руководства блока, должен начаться через 3-5 лет.