Захарова: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией через 3-5 лет

НАТО открыто готовится к войне с Россией через 3-5 лет Захарова: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией через 3-5 лет

Москва20 ноя Вести.НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией, который, по прогнозу руководства блока, должен начаться через 3-5 лет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Северо-Атлантический альянс открыто готовится к вооруженному конфликту с нашей страной, который прогнозируется руководством этого самого агрессивного блока на горизонте трех-пяти лет сказала дипломат

Захарова отметила, что несмотря на заявление генсекретаря НАТО Марка Рютте об отсутствии непосредственной угрозы со стороны РФ, "на свет появляются все более враждебные планы этого самого альянса".

Представитель МИД напомнила о представленной в октябре текущего года верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексисом Гринкевичем концепции под названием "Теория победы".

Она предполагает нанесение ударов по объектам, причем не только военного назначения, в глубине России на расстоянии до нескольких тысяч километров. В рамках подготовки к практической реализации этой "Теории победы" Северо-Атлантический альянс стимулирует развитие кооперации между военно-промышленными компаниями для разработки новых дальнобойных видов вооружения добавила дипломат

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянсу не хватает денег на закупку оружия для киевского режима, которое он обещал предоставить.