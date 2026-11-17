Меланшон призвал Францию не втягиваться в конфликт на Украине после слов Лаврова

Предупреждение Лаврова о войсках на Украине вызвало тревогу во Франции Меланшон призвал Францию не втягиваться в конфликт на Украине после слов Лаврова

Москва17 ноя Вести.Франция не должна втягиваться в украинский конфликт. Об этом заявил кандидат в президенты республики на выборах 2027 года от левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон на своей странице в социальной сети X.

Таким образом политик прокомментировал предупреждение министра иностранных дел России Сергея Лавров об иностранном контингенте на Украине.

Тревога! Мы ни при каких обстоятельствах не должны становиться соучастниками конфликта на Украине написал Меланшон

Ранее Лавров заявил, что размещение западными странами любых стабилизационных сил на территории Украины будет означать прямое вступление Европы в войну. По словам министра, Россия располагает информацией о присутствии иностранных военнослужащих, в том числе французских, на Украине.