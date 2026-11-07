Кандидат в президенты хочет вывести Францию из НАТО в случае победы на выборах

Франция и НАТО: кандидат в президенты раскрыл условия для выхода из блока Кандидат в президенты хочет вывести Францию из НАТО в случае победы на выборах

Москва7 ноя Вести.Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" и претендент на пост главы государства Жан-Люк Меланшон обещает вывести Францию из НАТО в случае избрания президентом, передает ТАСС.

Во время презентации предвыборной программы на массовом митинге в парижском пригороде Ле-Бурже политик заявил, что "Франции нечего делать в НАТО и в американских войнах".

Меланшон также пообещал, что в период его возможного президентства Париж будет активно участвовать в переговорах о сокращении вооружений, прежде всего, ядерных. На эти слова собравшиеся отреагировали аплодисментами.

По данным социологических опросов, во второй тур, намеченный на 2 мая 2027 года, с большой долей вероятности выйдут Меланшон и представительница правого "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая также выступала за то, чтобы Франция покинула Объединенное военное командование НАТО.

Ранее другой кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил, что рискует своей политической карьерой, выступая за сотрудничество с Россией.