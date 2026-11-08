Le Monde: тема Украины отошла на второй план в программе партии Меланшона

Партия Меланшона отодвинула Украину на второй план в своей программе Le Monde: тема Украины отошла на второй план в программе партии Меланшона

Москва8 ноя Вести.В предвыборной программе французской партии Жан-Люка Меланшона "Непокоренная Франция" тема Украины отошла на второй план, следует из аналитической статьи французской газеты Le Monde.

Партия "Непокоренная Франция" призывает к прекращению действия решения о двух государствах и предлагает приостановить действие соглашения об ассоциации между Израилем и Европейским союзом. Украинский вопрос, тем временем, отводится на второстепенную роль сообщается на сайте газеты

Издание также обнаружило, что движение обещает добиваться прекращения огня, созвать новую конференцию по устройству Европы с участием Москвы, а также вывести Францию из НАТО.

В основе программе, по данным французских СМИ, теперь тема Ближнего Востока. Действующую администрацию обвинили в “допуске геноцида в Газе”, а президента Франции Эммануэля Макрона в "проведении политики двойных дипломатических стандартов, поскольку он не осуждает агрессивные войны против Ливана и Ирана"

Ранее кандидат в президенты Франции раскрыл условия для выхода из НАТО. Он отметил, что стране “нечего делать в блоке и американских войнах”.