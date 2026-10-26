Ле Пен пообещала сделать Францию "нацией мира" в случае победы на выборах Le Monde: Марин Ле Пен пообещала сделать Францию нацией мира

Москва26 окт Вести.Лидер французской партии "Национальное объединение", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала сделать республику "нацией мира" в случае победы на выборах в 2027 году.

Такое заявление политик сделала во время своего первого крупного предвыборного выступления в Орлеане, уточнила газета Le Monde.

Ле Пен, как пишет Politico, отказалась от образа радикального протестного политика и представила себя хранительницей страны на фоне социальных волнений и угрозы долгового кризиса.

Стремление к миру — это не, как утверждают поджигатели войны в тылу, заполонившие министерства и телевизионные студии, акт слабости, а акт мужества приводит Le Monde слова политика

Ле Пен также отметила, что в случае победы на президентских выборах не позволит отправлять молодежь Франции на войны, которые не связаны с интересами страны.

Ранее стало известно, что рейтинг Ле Пен резко взлетел на фоне протестов во Франции. Так, таблоид Bild указал, что лидер партии "Национальное объединение" набрала четыре процентных пункта чуть более чем за три недели.