Рейтинг Ле Пен резко взлетел на фоне протестов во Франции Bild: рейтинг Ле Пен начал резко расти на фоне беспорядков во Франции

Москва22 окт Вести.Рейтинг главы правой французской партии "Национальное объединение", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен резко взлетел на фоне протестов в республике, сообщил таблоид Bild.

Франция потрясена. Насилие, горящие автомобили, грабежи. Кадры беспорядков 17 октября облетели всю страну – и, судя по всему, повлияли также на политические настроения. В конце сентября Марин Ле Пен из правого "Национального объединения" набирала в опросах всего 32%. В исследовании, проведенном после 17 октября, ее рейтинг внезапно вырос до 36%. Плюс четыре процентных пункта чуть более чем за три недели! говорится в публикации

Журналисты отметили, что Ле Пен начала использовать тему беспорядков в своей предвыборной риторике и "продемонстрировала подчеркнуто президентский образ" в обращении к соотечественникам 18 октября.

И, похоже, новый, ориентированный на государственные интересы образ Ле Пен находит отклик у избирателей. Опрос о гипотетическом втором туре показывает, что политик опередила бы любого из пяти возможных соперников: против [Эдуара] Филиппа Ле Пен получила бы 56%, против [Рафаэля] Глюксмана – 57%, против [Габриэля] Атталя – 58%, против бывшего президента-социалиста Франсуа Олланда (72 года) – 59%, а против [Жан-Люка] Меланшона – даже 68% подытожил таблоид

Ранее политолог Иван Мезюхо отметил, что киевский режим может потерять Францию как союзника, если Ле Пен придет к власти. В то же время, предупредил он, Ле Пен нельзя считать пророссийским политиком.

До этого Ле Пен заявила, что Франция исчерпала возможности по финансированию Украины, а потому ее поддержку нужно прекратить.