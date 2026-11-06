Дюпон-Эньян: я рискую политической карьерой, выступая за сотрудничество с РФ

Кандидат в президенты Франции заявил, что рискует карьерой из-за России Дюпон-Эньян: я рискую политической карьерой, выступая за сотрудничество с РФ

Москва6 ноя Вести.Кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил, что рискует свой политической жизнью, выступая за сотрудничество с РФ. Об этом он заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Политик назвал Россию великой державой и заявил, что Франция, ФРГ и Италия должны сотрудничать с ней, а не служить "прогнившему режиму" Владимира Зеленского.

Я рискую своей политической жизнью, своей политической карьерой, но я говорю то, о чем думают миллионы французов заявил он

Ранее кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года от левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Россия – не враг его родине.