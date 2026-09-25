Джабаров назвал Ле Пен здравомыслящим политиком из-за позиции по России Сенатор Джабаров: Ле Пен понимает, чем чреват конфликт с Россией

Москва25 сен Вести.Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен является здравомыслящим политиком, которая осознает последствия возможного прямого столкновения с Россией. Об этом в комментарии Ленте.ru заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее Ле Пен призвала воздерживаться от легкомысленных заявлений о возможной войне с Россией. Она привела слова французского политика Шарля Талейрана о "русском медведе", которого можно вывести из берлоги, но сложно загнать обратно.

Джабаров связал перспективы Ле Пен с предстоящими во Франции президентскими выборами. По его словам, действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на новый срок, поскольку французская конституция ограничивает срок полномочий президента двумя сроками.

А с уходом Макрона Ле Пен имеет хорошие перспективы если не стать президентом, то сильно усилить свои позиции во внутриполитической борьбе. Она не пророссийски настроена, она профранцузски настроена, но тем не менее здравомыслящий политик. Прекрасно понимает, что прямой конфликт с ядерной державой закончится для Франции печально сказал сенатор

Ле Пен также отмечала, что Франция больше не в силах оказывать Киеву финансовую поддержку. Она сообщила, что у страны больше нет средств.