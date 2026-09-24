Ле Пен призвала не провоцировать "русского медведя" Ле Пен фразой о медведе предостерегла от провокации России

Москва24 сен Вести.Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предостерегла от провоцирования России и призвала учитывать риск прямого конфликта с ядерной державой.

При этом она воспользовалась известной фразой о русском медведе.

Иногда возникает ощущение, что те, кто говорит, что мы уже воюем с Россией, хотели бы, чтобы мы воевали... Давайте не будем говорить об этих вещах с такой легкостью сказала Ле Пен в интервью Politico

Политик процитировала французского дипломата наполеоновской эпохи Шарля Мориса Талейрана, который говорил, что знает тысячу способов заставить русского медведя выйти из берлоги, однако не знает ни одного, как заставить его вернуться обратно.

Ле Пен заявила, что не хочет, чтобы Франции пришлось искать способ "загнать русского медведя обратно в берлогу", поскольку такого способа может не оказаться.

Она также напомнила, что Россия является ядерной державой, и подчеркнула, что не хочет участия Франции в войне с какой-либо страной, обладающей ядерным оружием. В связи с этим Ле Пен выступила за завершение украинского конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что европейские страны, продолжая развивать русофобскую политику, ведут себя недальновидно, а также не приближают снижение напряженности на континенте.