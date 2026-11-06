Кандидат в президенты Франции призвал к сотрудничеству с РФ Николя Дюпон-Эньян: Франция, ФРГ и Италия должны сотрудничать с РФ

Москва6 ноя Вести.Франция, Германия и Италия должны сотрудничать с РФ, а не служить прогнившему режиму его главы Владимира Зеленского. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. СП

Россия - великая держава, Франция, Германия и Италия должны сотрудничать с Россией, а не служить прогнившему режиму Зеленского сказал он

Ранее кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года от левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Россия не враг его родине.