Во Франции раскритиковали заявление Зеленского о готовности к переговорам Дюпон-Эньян раскритиковал слова Зеленского о готовности к переговорам

Москва6 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к трехсторонней встрече с Россией и США, однако мирное соглашение можно было подписать еще в Стамбуле весной 2022 года, заявил глава партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х.

Это мирное соглашение уже давно подписали бы в Стамбуле весной 2022 года: нейтралитет Украины, гарантии безопасности, совместное заявление 29 марта, проект договора 15 апреля отметил политик

По его словам, именно европейские союзники Киева виновны в срыве переговоров. Дюпон-Эньян назвал их "дешевыми марионетками, готовыми погубить целый континент", а также отметил, что мирный договор мог спасти сотни тысяч жизней.

Зеленский заявил 4 октября о готовности Украины к трехсторонней встрече с Россией и США, которая могла бы состояться до конца октября. Инициатива о созыве встречи принадлежит американской стороне, которая поддерживает контакты как с Москвой, так и с Киевом.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала возможность встречи России, Украины и США. По ее мнению, обсуждать это сейчас контрпродуктивно, поскольку отсутствуют какие-либо окончательные или даже промежуточные решения.