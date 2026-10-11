Во Франции назвали Зеленского препятствием на пути к мирному урегулированию Французский политик Дюпон-Эньян: Зеленский мешает урегулированию на Украине

Москва11 окт Вести.Препятствием на пути к урегулированию конфликта на Украине является лидер киевского режима Владимир Зеленский, считает лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

В эфире телеканала CNews он заявил, что именно Зеленский противится заключению мирного соглашения.

Зеленский – препятствие на пути к миру отметил Дюпон-Эньян

Политик последовательно критикует лидера киевского режима. Ранее Дюпон-Эньян указал, что мир можно было бы заключить еще весной 2022 года в Стамбуле. Он напомнил, что в проекте того соглашения были закреплены гарантии безопасности Украины и ее нейтральный статус.

Дюпон-Эньян, который также является кандидатом в президенты республики на выборах 2027 года, ранее заявлял, что хочет прекратить финансирование киевского режима.